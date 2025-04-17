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Сирський: Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 15:47
Сирський: Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів на Покровському напрямку
фото з Facebook генерала Сирського

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський повідомив, що за останні тижні Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.

Джерело: головком у Facebook

Пряма мова: "Противник не змінив свої плани - відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум ворога залишається нереалізованим.

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Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.

 
скриншот мапи deep state

Дякую українським воїнам за мужність, стійкість і професіоналізм".

Деталі: Генерал повідомив, що відпрацював в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк" і протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога.

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Зокрема, на Покровському напрямку, українські військові щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат.

Зазначено, що Сирський заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського та попрацював з командирами бригад у їхніх командних пунктах.

Донецька областьвійнаСирський
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