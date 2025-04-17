Сирський: Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів на Покровському напрямку
Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський повідомив, що за останні тижні Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.
Джерело: головком у Facebook
Пряма мова: "Противник не змінив свої плани - відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум ворога залишається нереалізованим.
Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.
Дякую українським воїнам за мужність, стійкість і професіоналізм".
Деталі: Генерал повідомив, що відпрацював в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк" і протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога.
Зокрема, на Покровському напрямку, українські військові щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат.
Зазначено, що Сирський заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського та попрацював з командирами бригад у їхніх командних пунктах.