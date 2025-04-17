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Сырский: Силы обороны освободили около 16 квадратных километров на Покровском направлении

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 15:47
Сырский: Силы обороны освободили около 16 квадратных километров на Покровском направлении
фото из Facebook генерала Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Александр Сырский сообщил, что за последние недели Силы обороны освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

Источник: главком в Facebook

Прямая речь: "Противник не изменил свои планы - оттеснить подразделения Вооруженных сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным.

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Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

 
скриншот карты deep state

Спасибо украинским воинам за мужество, стойкость и профессионализм".

Детали: Генерал сообщил, что отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк" и в течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага.

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В частности, на Покровском направлении, украинские военные ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.

Указано, что Сырский заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского и поработал с командирами бригад в их командных пунктах.

Донецкая областьвойнаСырский
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