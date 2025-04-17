Сырский: Силы обороны освободили около 16 квадратных километров на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Александр Сырский сообщил, что за последние недели Силы обороны освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

Источник: главком в Facebook

Прямая речь: "Противник не изменил свои планы - оттеснить подразделения Вооруженных сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным.

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Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

скриншот карты deep state

Спасибо украинским воинам за мужество, стойкость и профессионализм".

Детали: Генерал сообщил, что отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк" и в течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага.

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В частности, на Покровском направлении, украинские военные ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.

Указано, что Сырский заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского и поработал с командирами бригад в их командных пунктах.