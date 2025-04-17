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Мінус понад 240 окупантів: нацгвардійці відбили масштабний штурм на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 16:58
Мінус понад 240 окупантів: нацгвардійці відбили масштабний штурм на Покровському напрямку
ілюстративне фото 14 бригади НГУ "Червона калина"

У четвер бійці 14-ї бригади Національної гвардії "Червона Калина" дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських загарбників на Покровському напрямку, знешкодивши більше 240 окупантів.

Джерело: командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко у Telegram

Пряма мова: "Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили. Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність!".

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Деталі: Повідомляється, що за результатами бою, попередньо підтверджено втрати ворога: більше 240 представників особового складу (безповоротними та санітарними) та понад сотня знищеної техніки: 96 мотоциклів, 21 бойова броньована машина, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 артилерійські системи.

Нацгвардіявійна
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