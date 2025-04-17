Минус более 240 оккупантов: нацгвардейцы отбили масштабный штурм на Покровском направлении

В четверг бойцы 14-й бригады Национальной гвардии "Червона Калина" дали мощный отпор масштабному механизированному штурму российских захватчиков на Покровском направлении, обезвредив более 240 оккупантов.

Источник: командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко в Telegram

Прямая речь: "Враг бросил в бой большое количество техники. На этот раз большинство это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы. Однако, наши защитники показали настоящий профессионализм и несокрушимость!".

Реклама:

Детали: Сообщается, что по результатам боя, предварительно подтверждены потери врага: более 240 представителей личного состава (безвозвратными и санитарными) и более сотни уничтоженной техники: 96 мотоциклов, 21 боевая бронированная машина, 2 единицы автомобильной техники, 2 артиллерийские системы.