Німеччина відправила в Україну ракети для ППО та дрони

Уряд Німеччини 17 квітня повідомив про відправлення Україні за останні дні нової військової допомоги – зокрема, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів і дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на перелік нової військової допомоги від Німеччини

Деталі: Серед іншого, ФРН повідомила про передання 66 машин MRAP із захистом від мін і засідок, чотирьох мобільних систем ППО Kinetic Defence Vehicle і трьох гаубиць Zuzana 2.

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Також Україна отримала боєприпаси для танків Leopard 2, зенітних комплексів Gepard і систем IRIS-T SLM, 27 тисяч снарядів калібру 155 мм і тисячу – калібру 122 мм.

У переліку також згадані 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами, 150 ударних безпілотників HF-1 і 10 надводних дронів, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами і чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами.

Що стосується іншої зброї, то Німеччина передала понад 900 переносних протитанкових ракетних комплексів RGW 90, штурмові гвинтівки G3 MK 556, 41 радіолокаційну станцію наземного спостереження, а також джгути, спальні мішки, автомобілі для охорони кордону та інше обладнання.

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Також з оновленого переліку випливає, що Німеччина готує до відправлення чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T як малої, так і середньої дальності (SLM/SLS) з ракетами до них, переносні ЗРК "Ігла", ракети для систем Patriot і розвідувальні дрони.

Минулого тижня, нагадаємо, глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Майбутній коаліційний уряд ФРН, який має запрацювати у травні, також обіцяє продовжувати військову та іншу допомогу Україні.