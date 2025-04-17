Германия отправила в Украину ракеты для ПВО и дроны

Правительство Германии 17 апреля сообщило об отправке в Украину за последние дни новой военной помощи - в частности, средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на перечень новой военной помощи от Германии

Детали: Среди прочего, ФРГ сообщила о передаче 66 машин MRAP с защитой от мин и засад, четырех мобильных систем ПВО Kinetic Defence Vehicle и трех гаубиц Zuzana 2.

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Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 2, зенитных комплексов Gepard и систем IRIS-T SLM, 27 тысяч снарядов калибра 155 мм и тысячу – калибра 122 мм.

В перечне также упомянуты 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями, 150 ударных беспилотников HF-1 и 10 надводных дронов, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями и четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями.

Что касается другого оружия, то Германия передала более 900 переносных противотанковых ракетных комплексов RGW 90, штурмовые винтовки G3 MK 556, 41 радиолокационную станцию наземного наблюдения, а также жгуты, спальные мешки, автомобили для охраны границы и другое оборудование.

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Также из обновленного перечня следует, что Германия готовит к отправке четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T как малой, так и средней дальности (SLM/SLS) с ракетами к ним, переносные ЗРК "Игла", ракеты для систем Patriot и разведывательные дроны.

На прошлой неделе, напомним, глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Будущее коалиционное правительство ФРГ, которое должно заработать в мае, также обещает продолжать военную и другую помощь Украине.