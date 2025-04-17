Зеленський: Китай постачає Росії артилерію та порох і допомагає виробляти зброю

Президент Володимир Зеленський із посиланням на інформацію, отриману від розвідки, повідомив, що Китай постачає Росії артилерію і порох, також китайці займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.

Джерело: Зеленський журналістам на брифінгу в четвер, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня… Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії".

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Деталі: Президент нагадав, що під час своєї розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем, той дав слово, що зброї продавати і відправляти в Росію не буде.

"Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. У нас вже є факти про цю роботу Китаю та Росії на посилення їх обороноздатності і це погані факти", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна бачить факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн, відповідні документи будуть передані наступного тижня.

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