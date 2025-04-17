Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Зеленский: Китай поставляет России артиллерию и порох, также помогает производить оружие

Евгений КизиловЧетверг, 17 апреля 2025, 19:15
Зеленский: Китай поставляет России артиллерию и порох, также помогает производить оружие
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский со ссылкой на информацию, полученную от разведки, сообщил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, также китайцы занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.

Источник: Зеленский журналистам на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России".

Реклама:

Детали: Президент напомнил, что во время своего разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем, тот дал слово, что оружие продавать и отправлять в Россию не будет.

"Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности и это плохие факты", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина видит факт сотрудничества в этом направлении этих двух стран, соответствующие документы будут переданы на следующей неделе.

РЕКЛАМА:

Предыстория

  • 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
  • 11 апреля Зеленский заявил, что "по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил", и это означает, что РФ пытается затянуть войну даже за счет жизней китайцев.

Китайроссийско-украинская войнаРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
фото, обновленоРоссияне массированно атаковали Одессу БпЛА: возникли пожары, есть пострадавшие
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского
У Путина ответили, посетит ли Трамп парад в Москве 9 мая
Все новости...
В Днепре количество пострадавших из-за массированной атаки БпЛА возросло до 33
Президент заявил, что уже в четврег егодня может быть подписан меморандум с США по недрам
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об "ошибочном" ударе РФ по Сумах
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Последние новости
07:51
ВСУ отминусовали еще 1 130 оккупантов
07:47
Главы МИД Украины и Франции провели разговор накануне встречи с США в Лондоне
07:36
фото Россияне атаковали Днепропетровскую область: бушевал пожар, повреждены дома
07:02
теннисСвитолина поднялась на одну строчку, Костюк потеряла 11 позиций в обновленном рейтинге WTA
06:34
Южная Корея запустила 4-й из 5 запланированных спутников, чтобы следить за КНДР
05:22
DOGE получил доступ к секретной системе с данными миллионов иммигрантов в США – WP
04:48
ГПСУ предупреждает об ограничении выезда через пункт пропуска "Шегини"
03:57
По стопам брата: бегун из Кении со вторым лучшим временем в истории выиграл Бостонский марафон
03:40
видеоНацгвардейцы взяли в плен группу российских пехотинцев
03:04
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: