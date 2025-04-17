Зеленский: Китай поставляет России артиллерию и порох, также помогает производить оружие
Президент Владимир Зеленский со ссылкой на информацию, полученную от разведки, сообщил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, также китайцы занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.
Источник: Зеленский журналистам на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России".
Детали: Президент напомнил, что во время своего разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем, тот дал слово, что оружие продавать и отправлять в Россию не будет.
"Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности и это плохие факты", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина видит факт сотрудничества в этом направлении этих двух стран, соответствующие документы будут переданы на следующей неделе.
Предыстория:
- 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- 11 апреля Зеленский заявил, что "по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил", и это означает, что РФ пытается затянуть войну даже за счет жизней китайцев.