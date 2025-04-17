Зеленский: Китай поставляет России артиллерию и порох, также помогает производить оружие

Президент Владимир Зеленский со ссылкой на информацию, полученную от разведки, сообщил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, также китайцы занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.

Источник: Зеленский журналистам на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России".

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Детали: Президент напомнил, что во время своего разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем, тот дал слово, что оружие продавать и отправлять в Россию не будет.

"Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности и это плохие факты", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина видит факт сотрудничества в этом направлении этих двух стран, соответствующие документы будут переданы на следующей неделе.

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