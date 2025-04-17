Президент заявив, що вже у четвер може бути підписаний меморандум зі США про надра

Президент Володимир Зеленський повідомив, що меморандум про наміри зі США щодо видобутку корисних копалин в Україні "може бути підписаний онлайн сьогодні".

Джерело: Зеленський у четвер на брифінгу для ЗМІ, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави зауважив, що кілька днів тому американська сторона запропонувала повернутися до меморандум про наміри, поки юристи працюють над самою угодою про надра.

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"У нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а меморандум про наміри, може бути підписаний онлайн сьогодні", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз віцепрем’єрка Юлія Свириденко працює з американською стороною над текстом меморандуму.

"Меморандум – важливий перший крок, чому б не погодитись обом країнам", – додав глава держави.

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Напередодні Свириденко анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.

Свириденко заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди про мінерали.