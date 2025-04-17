Президент заявив, що вже у четвер може бути підписаний меморандум зі США про надра
Президент Володимир Зеленський повідомив, що меморандум про наміри зі США щодо видобутку корисних копалин в Україні "може бути підписаний онлайн сьогодні".
Джерело: Зеленський у четвер на брифінгу для ЗМІ, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Глава держави зауважив, що кілька днів тому американська сторона запропонувала повернутися до меморандум про наміри, поки юристи працюють над самою угодою про надра.
"У нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а меморандум про наміри, може бути підписаний онлайн сьогодні", – сказав Зеленський.
Він додав, що зараз віцепрем’єрка Юлія Свириденко працює з американською стороною над текстом меморандуму.
"Меморандум – важливий перший крок, чому б не погодитись обом країнам", – додав глава держави.
Напередодні Свириденко анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.
Свириденко заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди про мінерали.