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Президент заявил, что уже в четврег егодня может быть подписан меморандум с США по недрам

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 17 апреля 2025, 19:26
Президент заявил, что уже в четврег егодня может быть подписан меморандум с США по недрам
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что меморандум о намерениях с США по добыче полезных ископаемых в Украине "может быть подписан онлайн сегодня".

Источник: Зеленский в четверг на брифинге для СМИ, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что несколько дней назад американская сторона предложила вернуться к меморандуму о намерениях, пока юристы работают над самим соглашением о недрах.

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"У нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем. Поэтому меморандум о намерениях, то есть не само соглашение, а меморандум о намерениях, может быть подписан онлайн сегодня", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас вице-премьер Юлия Свириденко работает с американской стороной над текстом меморандума.

"Меморандум – важный первый шаг, почему бы не согласиться обеим странам", – добавил глава государства.

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Накануне Свириденко анонсировала подписание с США меморандума о намерениях, который будет предшествовать соглашению о полезных ископаемых.

Свириденко заявила о существенном прогрессе на пути к заключению соглашения о минералах.

СШАУкраинаЗеленскийНадра
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