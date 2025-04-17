Зеленський відреагував на заяву Трампа про "помилковий" удар РФ по Сумах

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ракетний удар по центру Сум, який забрав життя десятків людей, жодним чином не можна називати помилкою, як це зробив президент США Дональд Трамп.

Джерело: Зеленський на брифінгу у четвер, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на прохання прокоментувати реакцію Білого дому, зокрема, президента Трампа, на останні атаки РФ на Кривий Ріг, Дніпро та Суми, президент відмовився прямо критикувати господаря Овального кабінету. Трамп, нагадаємо, казав, що російський удар по Сумах, як йому передали, був "помилкою".

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Після запитання журналіста президент витримав довгу паузу. Потім, натомість, Зеленський відзначив, що держесекретар США Марко Рубіо засудив російський удар по Сумах.

Президент додав, що більш серйозна реакція надійшла від багатьох інших партнерів.

"Більш м’яка реакція американського політикуму… вона різна. Я думаю, що м’яка реакція адміністрації говорить про продовження тієї політики, яка сьогодні є. Я думаю, що вони вважають, що саме така дипломатія, цей формат спрацює, щоби закіничити війну", – сказав президент Зеленський.

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Він також додав, що атаку на Суми не можна назвати помилкою, бо "це вбивство", і удар ішов у центр міста, а не на фронт. "Ти в центр міста б'єш ракетами, не однією – а якщо не одна, вже не помилка – і ще... коли застосовуються касетні речі, яких втрат ми хочемо від іншої сторони, по якій ми б'ємо?" – сказав президент.

Нагадаємо, президент Трамп заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України, та стверджував, що йому сказали, нібито Росія припустилася помилки в Сумах.

Трамп також частково поклав відповідальність на господаря Кремля Владіміра Путіна за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але також назвав серед його винуватців і Джо Байдена і Володимира Зеленського.

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