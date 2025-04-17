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Зеленский отреагировал на заявление Трампа об "ошибочном" ударе РФ по Сумах

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 17 апреля 2025, 20:07
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об ошибочном ударе РФ по Сумах
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по центру Сум, который унес жизни десятков людей, никоим образом нельзя называть ошибкой, как это сделал президент США Дональд Трамп.

Источник: Зеленский на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда"

Детали: В ответ на просьбу прокомментировать реакцию Белого дома, в частности, президента Трампа, на последние атаки РФ на Кривой Рог, Днепр и Сумы, президент отказался прямо критиковать главу Белого дома. Трамп, напомним, говорил, что российский удар по Сумах, как ему передали, был "ошибкой".

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После вопроса журналиста президент выдержал долгую паузу. Затем, вместо этого, Зеленский отметил, что госсекретарь США Марко Рубио осудил российский удар по Сумах.

Президент добавил, что более серьезная реакция поступила от многих других партнеров.

"Более мягкая реакция американского политикума... она разная. Я думаю, что мягкая реакция администрации говорит о продолжении той политики, которая сегодня есть. Я думаю, что они считают, что именно такая дипломатия, этот формат сработает, чтобы прекратить войну", – сказал президент Зеленский.

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Он также добавил, что атаку на Сумы нельзя назвать ошибкой, потому что "это убийство", и удар шел в центр города, а не на фронт. "Ты в центр города бьешь ракетами, не одной – а если не одна, уже не ошибка – и еще... когда применяются кассетные вещи, каких потерь мы хотим от другой стороны, по которой мы бьем?" – сказал президент.

Напомним, президент Трамп заявил, что "не имеет ничего общего " с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, что якобы Россия допустила ошибку в Сумах.

Трамп также частично возложил ответственность на хозяина Кремля Владимира Путина за начало полномасштабного вторжения России в Украину, но также назвал среди его виновников и Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Читайте также анализ "ЕП" после удара РФ по Сумах: От наказания до примирения: что изменилось в реакции мира на военные преступления России.

ЗеленскийТрампСумы
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