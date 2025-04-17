Армія РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську: є постраждала
Четвер, 17 квітня 2025, 20:53
Російські війська увечері 17 квітня завдали авіаційного удару по дев’ятиповерхівці в Куп’янську на Харківщині: постраждала 72-річна жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 17 квітня близько 16:35 збройні сили РФ вчергове завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.
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Влучання по девʼятиповерховому житловому будинку. Від вибуху також пошкоджено щонайменше ще 10 сусідніх багатоквартирних будинків у цьому житловому кварталі".
Деталі: За даними прокуратури, поранення отримала 72-річна жінка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Попередньо встановлено, що для атаки ворог використав ОДАБ-1500 – об’ємно-детонуючу авіаційну бомбу.
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Також прокуратура опублікувала відео влучання.