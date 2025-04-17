Армия РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске: есть пострадавшая
Четверг, 17 апреля 2025, 20:53
Российские войска вечером 17 апреля нанесли авиационный удар по девятиэтажке в Купянске на Харьковщине: пострадала 72-летняя женщина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 17 апреля около 16:35 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли авиационный удар по г. Купянск.
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Попадание по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще 10 многоквартирных домов в этом жилом квартале".
Детали: По данным прокуратуры, ранения получила 72-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется.
Предварительно установлено, что для атаки враг использовал ОДАБ-1500 – объемно-детонирующую авиационную бомбу.
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Также прокуратура опубликовала видео попадания.