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Російський дрон убив двох працівників дорожньої служби на Херсонщині

Євген КізіловЧетвер, 17 квітня 2025, 21:55
Російський дрон убив двох працівників дорожньої служби на Херсонщині
фото: Getty Images

На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинули двоє працівників дорожньої служби.

Джерело: голова Херсонської області Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За його словами, атака сталася поблизу населеного пункту Стійке. Ворожий БпЛА влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.

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Пряма мова: "Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих".

Більше деталей: Крім того, за словами Прокудіна, через російський авіаційний удар по Центральному району Херсона загинули троє людей.

Що передувало: Вранці 16 квітня російські війська з авіації та артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще 9 людей постраждали, серед них – 15-річний підліток. Також ворог пошкодив 20 багатоповерхівок, два приватні будинки, спортивний заклад та два супермаркети.

Херсонська областьбезпілотникиобстрілжертви
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