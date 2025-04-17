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Российский дрон убил двух работников дорожной службы на Херсонщине

Евгений КизиловЧетверг, 17 апреля 2025, 21:55
Российский дрон убил двух работников дорожной службы на Херсонщине
фото: Getty Images

В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника погибли двое работников дорожной службы.

Источник: глава Херсонщины Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По его словам, атака произошла вблизи населенного пункта Стойкое. Вражеский БпЛА попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ.

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Прямая речь: "В результате удара смертельные ранения получили мужчины, 36 и 44. Искренние соболезнования родным и близким погибших".

Больше деталей: Кроме того, по словам Прокудина, из-за российского авиационного удара по Центральному району Херсона погибли три человека.

Что предшествовало: Утром 16 апреля российские войска из авиации и артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек, еще 9 человек пострадали, среди них - 15-летний подросток. Также враг повредил 20 многоэтажек, два частных дома, спортивное заведение и два супермаркета.

Херсонская областьбеспилотникиобстрелжертвы
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