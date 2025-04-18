Постпред Росії в ООН: Говорити про припинення вогню в Україні нереалістично

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню в Україні наразі є нереалістичним.

Джерело: Небензя під час брифінгу, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: Він пояснив, що припиненню вогню перешкоджає, за його словами, нібито порушенню Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

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Пряма мова Небензі: "У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною.

За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп стверджував, що "цього тижня" Росія передасть США відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.

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Нагадаємо: На початку місяця державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати скоро дізнаються, чи налаштована Росія на мир.

Це сталось після численних випадків порушення РФ так званого часткового перемирʼя, про яке Росія та Україна окремо домовились із США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від США посилення санкцій проти Росії у відповідь на її відмову на припинення вогню.

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.