Постпред России в ООН: Говорить о прекращении огня в Украине нереалистично

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня в Украине сейчас является нереалистичным.

Источник: Небензя во время брифинга, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Детали: Он пояснил, что прекращению огня препятствует, по его словам, якобы нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

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Прямая речь Небензи: "У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной.

В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп утверждал, что "на этой неделе" Россия передаст США ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.

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Напомним: В начале месяца государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты скоро узнают, настроена ли Россия на мир.

Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США усиления санкций против России в ответ на ее отказ на прекращение огня.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.