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Російська армія вдарила "Шахедами" по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 03:57
Російська армія вдарила Шахедами по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 19 квітня російські окупаційні війська здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою БпЛА "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни атакували обласний центр "Шахедами". Сталося пожежа. На місці працюють екстрені служби". 

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Деталі: Інформація про масштаби руйнувань та потерпілих уточнюється.

Оновлено: О 07:22 Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. На місці працюють рятувальники, які продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Ще один удар було завдано по території села Магдалинівка Запорізького району. Внаслідок вибуху та розльоту уламків пошкоджені кілька приватних житлових будинків, гараж та легковий автомобіль. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Запоріжжябезпілотники
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