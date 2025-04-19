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Российская армия ударила "Шахедами" по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура

Иван ДьяконовСуббота, 19 апреля 2025, 03:57
Российская армия ударила Шахедами по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура
Иллюстративное фото из соцсетей

Ночью 19 апреля российские оккупационные войска совершили атаку на Запорожье с помощью БпЛА "Шахед". В результате удара возник пожар.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне атаковали областной центр "Шахедами". Произошел пожар. На месте работают экстренные службы".

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Детали: Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Обновлено: В 07:22 Федоров сообщил, что в результате российской атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. На месте работают спасатели, которые продолжают ликвидацию последствий обстрела.

Еще один удар был нанесен по территории села Магдалиновка Запорожского района. В результате взрыва и разлета осколков повреждены несколько частных жилых домов, гараж и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

Запорожьебеспилотники
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