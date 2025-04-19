Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакету допомоги Україні – NYT

У Білому домі та Конгресі фактично відсутні серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри завершення дії попереднього пакета допомоги, затвердженого ще за президентства Джо Байдена.

Джерело: The New York Times

Деталі: За словами прихильників України в американському Конгресі, попри те, що поточна військова та фінансова підтримка України, ухвалена ще в останні місяці президентства Джо Байдена, наближається до завершення, у Білому домі та на Капітолійському пагорбі практично не ведеться жодних серйозних дискусій щодо нового пакету допомоги.

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Дослівно: "Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі".

Деталі: У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.

Після подій в Овальному кабінеті Сполучені Штати та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

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Одним з прикладів називається угода про доступ до стратегічних природних ресурсів України, яка зараз активно розглядається. На це пішло майже 6 тижнів – щоб переписати документ, який тоді так і не підписали.

Дослівно: "Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік".

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