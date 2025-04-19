Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакету допомоги Україні – NYT
У Білому домі та Конгресі фактично відсутні серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри завершення дії попереднього пакета допомоги, затвердженого ще за президентства Джо Байдена.
Джерело: The New York Times
Деталі: За словами прихильників України в американському Конгресі, попри те, що поточна військова та фінансова підтримка України, ухвалена ще в останні місяці президентства Джо Байдена, наближається до завершення, у Білому домі та на Капітолійському пагорбі практично не ведеться жодних серйозних дискусій щодо нового пакету допомоги.
Дослівно: "Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі".
Деталі: У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.
Після подій в Овальному кабінеті Сполучені Штати та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.
Одним з прикладів називається угода про доступ до стратегічних природних ресурсів України, яка зараз активно розглядається. На це пішло майже 6 тижнів – щоб переписати документ, який тоді так і не підписали.
Дослівно: "Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік".
Передісторія:
- США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною, які, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.
- Раніше в пʼятницю, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп відмовиться від спроб укласти мирну угоду між Росією і Україною, якщо не буде чітких ознак того, що це можливо зробити.