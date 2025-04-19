Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине – NYT

В Белом доме и Конгрессе фактически отсутствуют серьезные дискуссии о дальнейшей поддержке Украины, несмотря на завершение действия предыдущего пакета помощи, утвержденного еще при президентстве Джо Байдена.

Источник: The New York Times

Детали: По словам сторонников Украины в американском Конгрессе, несмотря на то, что текущая военная и финансовая поддержка Украины, принятая еще в последние месяцы президентства Джо Байдена, близится к завершению, в Белом доме и на Капитолийском холме практически не ведется никаких серьезных дискуссий относительно нового пакета помощи.

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Дословно: "Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию, которая является ключевой для ее способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре".

Детали: В публикации также отмечается, что фактически, когда Белый дом сегодня говорит о своих отношениях с Украиной, он обычно говорит скорее о том, что он получает, а не о том, что планирует дать.

После событий в Овальном кабинете Соединенные Штаты и Украина пересматривают соглашение об американских инвестициях и доступе к украинским полезным ископаемым.

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Одним из примеров называется соглашение о доступе к стратегическим природным ресурсам Украины, которое сейчас активно рассматривается. На это ушло почти 6 недель – чтобы переписать документ, который тогда так и не подписали.

Дословно: "Соглашение, к которому Трамп действительно стремится, – это соглашение с Россией. Но чтобы достичь его, нужно обойти Украину - либо объявив о прекращении огня, либо просто отложив проблему в сторону".

Предыстория: