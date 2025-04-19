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DeepState: Окупанти закріплюються в Калиновому та готуються до наступу на Костянтинівку

Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 06:23
DeepState: Окупанти закріплюються в Калиновому та готуються до наступу на Костянтинівку
Фото: DeepState

Російські окупаційні сили активно укріплюються в селі Калинове на Донеччині, просуваючи піхоту, облаштовуючи логістику та зв’язок, а також готуючись до наступальних дій у напрямку Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, російські війська продовжують закріплювати свої позиції у селі Калинове. У населений пункт заводиться піхота, облаштовуються логістичні маршрути та налагоджується система зв’язку.

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Крім того, зафіксовано активну підготовку до можливого наступу в напрямку Старої Миколаївки та на трасу, що веде до Костянтинівки.

Значною загрозою для українських підрозділів на цій ділянці фронту залишається масове використання ворожих дронів. За словами українських військовослужбовців, у район прибули екіпажі безпілотників, які раніше брали участь у бойових діях на Курщині.

"Кацапи намагаються вибити логістику та вже спокійно долітають до самої Костянтинівки", – зазначають українські військові, які перебувають на цій ділянці фронту.

Донецька областьокупаціяросійсько-українська війнавійна
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