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DeepState: Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку

Иван ДьяконовСуббота, 19 апреля 2025, 06:23
DeepState: Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку
Фото: DeepState

Российские оккупационные силы активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, российские войска продолжают закреплять свои позиции в селе Калиново. В населенный пункт заводится пехота, обустраиваются логистические маршруты и налаживается система связи.

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Кроме того, зафиксирована активная подготовка к возможному наступлению в направлении Старой Николаевки и на трассу, ведущую к Константиновке.

Значительной угрозой для украинских подразделений на этом участке фронта остается массовое использование вражеских дронов. По словам украинских военнослужащих, в район прибыли экипажи беспилотников, которые ранее участвовали в боевых действиях на Курщине.

"Кацапы пытаются выбить логистику и уже спокойно долетают до самой Константиновки", – отмечают украинские военные, которые находятся на этом участке фронта.

Донецкая областьоккупацияроссийско-украинская войнавойна
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