DeepState: Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку
Российские оккупационные силы активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку.
Источник: DeepState
Детали: По информации DeepState, российские войска продолжают закреплять свои позиции в селе Калиново. В населенный пункт заводится пехота, обустраиваются логистические маршруты и налаживается система связи.
Кроме того, зафиксирована активная подготовка к возможному наступлению в направлении Старой Николаевки и на трассу, ведущую к Константиновке.
Значительной угрозой для украинских подразделений на этом участке фронта остается массовое использование вражеских дронов. По словам украинских военнослужащих, в район прибыли экипажи беспилотников, которые ранее участвовали в боевых действиях на Курщине.
"Кацапы пытаются выбить логистику и уже спокойно долетают до самой Константиновки", – отмечают украинские военные, которые находятся на этом участке фронта.