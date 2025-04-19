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Трьох посадовців Пентагону звільнено через витік конфіденційної інформації – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 07:07
Трьох посадовців Пентагону звільнено через витік конфіденційної інформації – ЗМІ
Фото: Getty Images

Троє високопоставлених чиновників Міністерства оборони США були звільнені на тлі розслідування витоку чутливої інформації з Пентагону.

Джерело: Politico з посиланням на трьох поінформованих осіб

Деталі: Повідомляється, що йдеться про заступника керівника апарату міністра оборони Даріна Селніка, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга – Коліна Керролла, а також старшого радника Дена Колдуелла. 

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Раніше цього тижня всіх трьох відправили у відпустку у зв’язку з триваючим розслідуванням витоку конфіденційної інформації.

Крім того, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета також залишить свою посаду найближчими днями. Втім, як повідомив високопоставлений представник адміністрації, Джо Каспер отримає інше призначення в межах міністерства.

У березні саме Каспер ініціював внутрішнє розслідування щодо витоку інформації, пов’язаної з військовими оперативними планами. Йшлося, зокрема, про стратегії щодо Панамського каналу, переміщення авіаносців у Червоному морі, візит Ілона Маска до Пентагону та призупинення збору розвідданих щодо України.

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Передісторія: 

  • 16 квітня агенство Reuters повідомило, що у Пентагоні відсторонили одного з ключових радників міністра оборони США Піта Гегсета – Дена Колдуелла. Причиною стали підозри у несанкціонованому розголошенні інформації, яке наразі розслідується.

США
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