Трьох посадовців Пентагону звільнено через витік конфіденційної інформації – ЗМІ
Троє високопоставлених чиновників Міністерства оборони США були звільнені на тлі розслідування витоку чутливої інформації з Пентагону.
Джерело: Politico з посиланням на трьох поінформованих осіб
Деталі: Повідомляється, що йдеться про заступника керівника апарату міністра оборони Даріна Селніка, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга – Коліна Керролла, а також старшого радника Дена Колдуелла.
Раніше цього тижня всіх трьох відправили у відпустку у зв’язку з триваючим розслідуванням витоку конфіденційної інформації.
Крім того, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета також залишить свою посаду найближчими днями. Втім, як повідомив високопоставлений представник адміністрації, Джо Каспер отримає інше призначення в межах міністерства.
У березні саме Каспер ініціював внутрішнє розслідування щодо витоку інформації, пов’язаної з військовими оперативними планами. Йшлося, зокрема, про стратегії щодо Панамського каналу, переміщення авіаносців у Червоному морі, візит Ілона Маска до Пентагону та призупинення збору розвідданих щодо України.
Передісторія:
- 16 квітня агенство Reuters повідомило, що у Пентагоні відсторонили одного з ключових радників міністра оборони США Піта Гегсета – Дена Колдуелла. Причиною стали підозри у несанкціонованому розголошенні інформації, яке наразі розслідується.