Троих чиновников Пентагона уволили из-за утечки конфиденциальной информации – СМИ
Трое высокопоставленных чиновников Министерства обороны США были уволены на фоне расследования утечки чувствительной информации из Пентагона.
Источник: Politico со ссылкой на трех информированных лиц
Детали: Сообщается, что речь идет о заместителе руководителя аппарата министра обороны Дарина Селника, руководителя аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга – Колина Кэрролла, а также старшего советника Дэна Колдуэлла.
Ранее на этой неделе всех троих отправили в отпуск в связи с продолжающимся расследованием утечки конфиденциальной информации.
Кроме того, руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета также покинет свою должность в ближайшие дни. Впрочем, как сообщил высокопоставленный представитель администрации, Джо Каспер получит другое назначение в рамках министерства.
В марте именно Каспер инициировал внутреннее расследование относительно утечки информации, связанной с военными оперативными планами. Речь шла, в частности, о стратегии по Панамскому каналу, перемещении авианосцев в Красном море, визите Илона Маска в Пентагон и приостановлении сбора разведданных по Украине.
Предыстория:
- 16 апреля агентство Reuters сообщило, что в Пентагоне отстранили одного из ключевых советников министра обороны США Пита Хегсета - Дэна Колдуэлла. Причиной стали подозрения в несанкционированном разглашении информации, которое сейчас расследуется.