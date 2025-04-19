Троих чиновников Пентагона уволили из-за утечки конфиденциальной информации – СМИ

Трое высокопоставленных чиновников Министерства обороны США были уволены на фоне расследования утечки чувствительной информации из Пентагона.

Источник: Politico со ссылкой на трех информированных лиц

Детали: Сообщается, что речь идет о заместителе руководителя аппарата министра обороны Дарина Селника, руководителя аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга – Колина Кэрролла, а также старшего советника Дэна Колдуэлла.

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Ранее на этой неделе всех троих отправили в отпуск в связи с продолжающимся расследованием утечки конфиденциальной информации.

Кроме того, руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета также покинет свою должность в ближайшие дни. Впрочем, как сообщил высокопоставленный представитель администрации, Джо Каспер получит другое назначение в рамках министерства.

В марте именно Каспер инициировал внутреннее расследование относительно утечки информации, связанной с военными оперативными планами. Речь шла, в частности, о стратегии по Панамскому каналу, перемещении авианосцев в Красном море, визите Илона Маска в Пентагон и приостановлении сбора разведданных по Украине.

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