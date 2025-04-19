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У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 07:46
У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 1 180 солдатів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 940 150 (+1180) осіб;
  • танків – 10 676 (+14) од;
  • бойових броньованих машин – 22 266 (+9)  од;
  • артилерійських систем – 26 600 (+70) од;
  • РСЗВ – 1 368 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 139 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 176 (+111) од;
  • крилаті ракети ‒ 3 148 (+3) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 162 (+208) од;

Дані уточнюються.

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