У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб
Субота, 19 квітня 2025, 07:46
За минулу добу російська армія втратила 1 180 солдатів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 940 150 (+1180) осіб;
- танків – 10 676 (+14) од;
- бойових броньованих машин – 22 266 (+9) од;
- артилерійських систем – 26 600 (+70) од;
- РСЗВ – 1 368 (+1) од;
- засоби ППО – 1 139 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 176 (+111) од;
- крилаті ракети ‒ 3 148 (+3) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 162 (+208) од;
Дані уточнюються.