В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных – Генштаб
Суббота, 19 апреля 2025, 07:46
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 180 солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.04.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 940 150 (+1 180) человек;
- танков – 10 676 (+14) ед;
- боевых бронированных машин – 22 266 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 26 600 (+70) ед;
- РСЗО – 1 368 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 139 (+3) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 176 (+111) ед;
- крылатые ракеты – 3 148 (+3) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 162 (+208) ед;
Данные уточняются.