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Росіяни запустили 95 ракет та дронів – майже третину БПЛА вдалося збити

Роман ПетренкоСубота, 19 квітня 2025, 09:33
Росіяни запустили 95 ракет та дронів – майже третину БПЛА вдалося збити
фотО: ПС

Росія у ніч на 19 квітня запустила по Україні 95 засобів повітряного нападу – 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА, вдалося збити 33 безпілотники, ще 36 визнані "локаційно втраченими". 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зокрема, окупанти вдарили трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома протикорабельними "Оніксами" та трьома протирадіолокаційними Х-31П.

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Окрім цього, по Україні були запущені 87 БпЛА (райони пусків – Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – Крим).

Підтверджено збиття БпЛА на сході, півночі, півдні країни без уточнення регіонів.

Внаслідок ворожої атаки, за даними влади, постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

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