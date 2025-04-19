Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить

Россия в ночь на 19 апреля запустила по Украине 95 средств воздушного нападения - 8 ракет различных типов и 87 ударных БПЛА, удалось сбить 33 беспилотника, еще 36 признаны "локально потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, оккупанты ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя противокорабельными "Ониксами" и тремя противорадиолокационными Х-31П.

Реклама:

Кроме этого, по Украине были запущены 87 БПЛА (районы пусков - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым).

Подтверждено сбитие БпЛА на востоке, севере, юге страны без уточнения регионов.

В результате вражеской атаки, по данным властей, пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.