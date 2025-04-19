Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить

Роман ПетренкоСуббота, 19 апреля 2025, 09:33
Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить
фото: ВС

Россия в ночь на 19 апреля запустила по Украине 95 средств воздушного нападения - 8 ракет различных типов и 87 ударных БПЛА, удалось сбить 33 беспилотника, еще 36 признаны "локально потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, оккупанты ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя противокорабельными "Ониксами" и тремя противорадиолокационными Х-31П.

Реклама:

Кроме этого, по Украине были запущены 87 БПЛА (районы пусков - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым).

Подтверждено сбитие БпЛА на востоке, севере, юге страны без уточнения регионов.

В результате вражеской атаки, по данным властей, пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.

РЕКЛАМА:

Воздушные силы ВСУракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФотоВ Польше на могиле УПА появился надпись о терроре повстанцев "и геноциде против беззащитного населения"
фото, обновляется Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших, 30 раненых
"Окончательное предложение" Трампа о мире требует от Украины принять российскую оккупацию – СМИ
ОбновленоРоссияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА
Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38
Зеленскому очень не понравилась идея выхода США из мирных переговоров
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала Украину "Искандерами", С-300/400 и 75-ю БпЛА – 25 дронов сбили
Силы ПВО сбили 57 из 97 БПЛА, еще 34 беспилотника-имитатора не достигли своих целей
Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 52 беспилотниками: 26 БпЛА были сбиты
Последние новости
09:15
Трамп анонсировал снижение пошлин для Китая
09:13
В Резерв+ появилась возможность получать уведомления о статусе военнообязанного
09:02
ФотоВ Польше на могиле УПА появился надпись о терроре повстанцев "и геноциде против беззащитного населения"
08:52
Axios: Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не "мирный план" Трампа
08:30
фото, обновляется Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших, 30 раненых
08:20
текстГрозит ли Украине углубленный антиамериканизм - интервью с Антоном Грушецким
08:19
фото Полтавскую область атаковали 13 дронов: 6 пострадавших, повреждены предприятия, офисы и жилье
08:09
Reuters: ЕС рассматривает варианты запрета новых контрактов на российский газ
08:03
На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб
07:48
Маск уменьшит время работы на Трампа из-за падения прибыли Tesla
Все новости...
Реклама:
Реклама: