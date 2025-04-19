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Санду: РФ хоче поставити на чолі Молдови лояльних людей і використати її проти України

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 19 квітня 2025, 11:37
Санду: РФ хоче поставити на чолі Молдови лояльних людей і використати її проти України
санду, фото: ЄП

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що ставка Кремля на парламентські вибори, полягає в тому, щоб змінити керівництво Молдови на підконтрольних йому людей, а потім використати країну проти України.

Джерело: Санду в ефірі Jurnal TV, "Європейська правда"

Деталі: Вона наголосила, що на сьогодні Україна залишається щитом Молдови і що влада в Кишиневі має моральний обов'язок не допустити використання Молдови проти України.

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На прохання уточнити, яким чином Молдова може бути використана проти України, Санду відповіла, що Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові.

"Ми бачили це безпрецедентне втручання минулого року, і цілком очевидно, що і цього року вона намагатиметься вплинути на результат виборів. Ставка Кремля полягає в тому, щоб змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, адже інтерес Росії зараз – це Україна. Якщо Кремль отримає контроль над владою, він використає РМ проти України", – підкреслила президентка.

За її словами, існує ризик того, що РФ спробує втягнути Молдову у війну.

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"У нас 1200 кілометрів кордону з Україною. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньої країни перетворюється на кордон з країною, яка контролюється Москвою. Звичайно, ризики тут є для України, але водночас ризики зростають і для Молдови", – додала Санду.

Вона підкреслила, що заради безпеки громадян, а також для того, щоб не ускладнювати ситуацію в Україні, цього не повинно статися.

"У нас є моральний обов'язок залишатися на правильному боці, залишатися дружньою країною", – резюмувала Санду.

Варто зазначити, що парламентські вибори у Молдові можуть відбутися 28 вересня. 

Санду застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.

Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.

МолдоваРосіявибори
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