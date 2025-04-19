Санду: РФ хочет поставить во главе Молдовы лояльных людей и использовать ее против Украины

Молдавский президент Майя Санду заявила, что ставка Кремля на парламентские выборы, заключается в том, чтобы сменить руководство Молдовы на подконтрольных ему людей, а затем использовать страну против Украины.

Источник: Санду в эфире Jurnal TV, "Европейская правда"

Детали: Она подчеркнула, что на сегодня Украина остается щитом Молдовы и что власть в Кишиневе имеет моральный долг не допустить использования Молдовы против Украины.

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На просьбу уточнить, каким образом Молдова может быть использована против Украины, Санду ответила, что Москва прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове.

"Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и вполне очевидно, что и в этом году она будет пытаться повлиять на результат выборов. Ставка Кремля заключается в том, чтобы сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать. И речь идет не только о Молдове, ведь интерес России сейчас – это Украина. Если Кремль получит контроль над властью, он использует РМ против Украины", – подчеркнула президент.

По ее словам, существует риск того, что РФ попытается втянуть Молдову в войну.

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"У нас 1200 километров границы с Украиной. Представьте себе, что за одну ночь эта граница из дружественной страны превращается в границу со страной, которая контролируется Москвой. Конечно, риски здесь есть для Украины, но в то же время риски растут и для Молдовы", – добавила Санду.

Она подчеркнула, что ради безопасности граждан, а также для того, чтобы не усложнять ситуацию в Украине, этого не должно произойти.

"У нас есть моральный долг оставаться на правильной стороне, оставаться дружественной страной", – резюмировала Санду.

Стоит отметить, что парламентские выборы в Молдове могут состояться 28 сентября.

Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.

Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.