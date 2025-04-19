ЗМІ: у Краснодарі сотня російських військових намагалася втекти в СЗЧ, декількох досі шукають

У російському Краснодарі сотня військових намагалися втекти з військової частини - вдалося це трьом воякам.

Джерело: телеграм-канали Baza, "Осторожно, новости"

Деталі: Стверджується, що група військових "утримувалася в спеціальному просторі" на території частини і спробувала його покинути.

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Район навколо частини був оточений силовиками. Офіційних даних і заяв за пів доби не було.

Було відомо, що семеро військових таки втекли - зламали паркан на обгородженій території. Чотирьох уже спіймали, ще троє на втіках.

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