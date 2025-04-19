СМИ: в Краснодаре сотня российских военных пыталась сбежать в СОЧ, нескольких до сих пор ищут

В российском Краснодаре сотня военных пытались сбежать из воинской части – удалось это трем воякам.

Источник: телеграм-каналы Baza, "Осторожно, новости"

Детали: Утверждается, что группа военных "содержалась в специальном пространстве" на территории части и попыталась его покинуть.

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Район вокруг части был оцеплен силовиками. Официальных данных и заявлений за полусуток не было.

Было известно, что семеро военных таки сбежали – сломали забор на огороженной территории. Четверых уже поймали, еще трое в бегах.

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