СМИ: в Краснодаре сотня российских военных пыталась сбежать в СОЧ, нескольких до сих пор ищут
Суббота, 19 апреля 2025, 12:03
В российском Краснодаре сотня военных пытались сбежать из воинской части – удалось это трем воякам.
Источник: телеграм-каналы Baza, "Осторожно, новости"
Детали: Утверждается, что группа военных "содержалась в специальном пространстве" на территории части и попыталась его покинуть.
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Район вокруг части был оцеплен силовиками. Официальных данных и заявлений за полусуток не было.
Было известно, что семеро военных таки сбежали – сломали забор на огороженной территории. Четверых уже поймали, еще трое в бегах.
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