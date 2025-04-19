Прем’єр Баварії: Нам потрібно більше Taurus для нас самих
Прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС, сестринської партії переможниці федеральних виборів ХДС, Маркус Зьодер заявив, що рішення про можливу відправку далекобійних ракет Taurus Україні ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.
Джерело: n-tv, "Європейська правда"
Деталі: "Це буде вирішувати новий канцлер", – зазначив прем’єр Баварії.
Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС.
"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", – сказав Зьодер.
Він назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".
Водночас співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль наполягає на спільному рішенні коаліції ХДС/ХСС-СДПН щодо Taurus для України.
Сам Мерц нещодавно заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.
Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.
А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.