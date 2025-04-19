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Прем’єр Баварії: Нам потрібно більше Taurus для нас самих

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 19 квітня 2025, 12:33
Прем’єр Баварії: Нам потрібно більше Taurus для нас самих
Далекобійна ракета Taurus. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС, сестринської партії переможниці федеральних виборів ХДС, Маркус Зьодер заявив, що рішення про можливу відправку далекобійних ракет Taurus Україні ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.

Джерело: n-tv, "Європейська правда"

Деталі: "Це буде вирішувати новий канцлер", – зазначив прем’єр Баварії.

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Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС.

"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", – сказав Зьодер.

Він назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".

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Водночас співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль наполягає на спільному рішенні коаліції ХДС/ХСС-СДПН щодо Taurus для України.

Сам Мерц нещодавно заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями. 

А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.

Німеччинадопомога Українізброя
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