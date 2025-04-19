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Премьер Баварии: Нам нужно больше Taurus для нас самих

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 19 апреля 2025, 12:33
Премьер Баварии: Нам нужно больше Taurus для нас самих
ракета Taurus. Фото: Getty Images

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.

Источникn-tv, "Европейская правда"

Детали: "Это будет решать новый канцлер", – отметил премьер Баварии.

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В то же время он указал на ограниченность ресурсов немецких ВВС.

"Однако, прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих", – сказал Зёдер.

Он назвал ракеты Taurus "лучшим оружием, которое мы имеем", а также добавил, что "даже русские уважают его".

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В то же время сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль настаивает на совместном решении коалиции ХДС/ХСС-СДПГ по Taurus для Украины.

Сам Мерц недавно заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.

Германияпомощь Украинеоружие
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