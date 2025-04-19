Ракетний удар РФ по Харкову в п’ятницю: у лікарні – 18 людей, з них четверо дітей
Субота, 19 квітня 2025, 15:55
Унаслідок ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували Харків у пʼятницю, поранені майже 120 осіб, з них 18 досі в лікарні.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Зокрема, з чотирьох дітей у лікарні – 5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець - у стані середньої тяжкості, ще одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані та незабаром буде виписана.
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Двоє дорослих - у важкому стані. Ще двоє людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості, десятеро - у задовільному стані.
Що передувало:
- Вранці 18 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами з касетним начинням по Харкову.
- У прокуратурі повідомили, що російські загарбники вдарили по Харкову 3 ракетами "Іскандер" осколочно-фугасної дії – принаймні одна ракета вибухнула у повітрі, щоб завдати якомога більшої шкоди у місті.