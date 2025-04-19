Ракетный удар РФ по Харькову в пятницу: в больнице - 18 человек, из них четверо детей

В результате вражеского удара баллистическими ракетами, которыми российские войска атаковали Харьков в пятницу, ранены почти 120 человек, из них 18 до сих пор в больнице.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В частности, из четырех детей в больнице - 5-летний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень - в состоянии средней тяжести, еще один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан.

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Двое взрослых - в тяжелом состоянии. Еще два человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии тяжести, десять - в удовлетворительном состоянии.

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