Ракетный удар РФ по Харькову в пятницу: в больнице - 18 человек, из них четверо детей
Суббота, 19 апреля 2025, 15:55
В результате вражеского удара баллистическими ракетами, которыми российские войска атаковали Харьков в пятницу, ранены почти 120 человек, из них 18 до сих пор в больнице.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: В частности, из четырех детей в больнице - 5-летний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень - в состоянии средней тяжести, еще один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан.
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Двое взрослых - в тяжелом состоянии. Еще два человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии тяжести, десять - в удовлетворительном состоянии.
Что предшествовало:
- Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной начинкой по Харькову.
- В прокуратуре сообщили, что российские захватчики ударили по Харькову 3 ракетами "Искандер" осколочно-фугасного действия - по крайней мере одна ракета взорвалась в воздухе, чтобы нанести как можно больший ущерб в городе.