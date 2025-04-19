Росія оголосила "великоднє перемир'я": начебто зупинить усі бойові дії

Глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Джерело: Путін, якого цитує ТАСС із посиланням на Кремль

Реклама:

Деталі: Як заявив Путін, РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня.

Пряма мова: "Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18:00 до 00:00 з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити всі бойові дії.

Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад".

РЕКЛАМА:

Деталі: Водночас, хоча Україна поки що не оголошувала про перемир'я і невідомо, чи було воно обговорено з українською стороною, Путін уже почав говорити про "відбиття порушень": "Наші війська мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я і провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій".

Путін додав, що реакція на "великоднє перемир'я" покаже, наскільки щирими є здатність і бажання Києва брати участь у "мирних переговорах".

Оновлено: Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.

Водночас там додали, що російське угруповання військ дотримуватиметься режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.

Що передувало: Україна раніше погоджувалася на запропоноване США повне припинення вогню на 30 днів. Зокрема, 14 квітня президент Володимир Зеленський повідомляв, що вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню і глава Кремля Володимир Путін зосереджений на продовженні війни. Разом з тим, про "великоднє перемир'я" на один день заяв від української сторони не було.