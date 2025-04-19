Россия объявила "пасхальное перемирие": якобы остановит все боевые действия

Глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", предусматривающее якобы остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Источник: Путин, которого цитирует ТАСС со ссылкой на Кремль

Детали: Как заявил Путин, РФ останавливает все боевые действия с 18:00 по московскому времени (совпадает с киевским) 19 апреля до 00:00 21 апреля.

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Прямая речь Путина: "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия.

Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру".

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Детали: В то же время, хотя Украина пока не объявляла о перемирии и неизвестно, было ли оно оговорено с украинской стороной, Путин уже начал говорить об "отражении нарушений": "Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий".

Путин добавил, что реакция на "пасхальное перемирие" покажет, насколько искренними являются способность и желание Киева участвовать в "мирных переговорах".

Обновлено: Позже российское Минобороны заявило, что отданы указания всем командующим группировок о прекращении огня с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

При этом там добавили, что режим прекращения огня будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Что предшествовало: Украина ранее соглашалась на предложенное США полное прекращение огня на 30 дней. В частности, 14 апреля президент Владимир Зеленский сообщал, что уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня и глава Кремля Владимир Путин сосредоточен на продолжении войны. Вместе с тем, о "пасхальном перемирии" на один день заявлений от украинской стороны не было.