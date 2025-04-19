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У Києві працювала ППО

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 18:03
У Києві працювала ППО
ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

У Києві протиповітряна оборона працювала по ворожому БпЛА.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно: "У столиці працює ППО по ворожому БпЛА.

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До завершення тривоги закликаємо не покидати укриттів".

Деталі: Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про ворожі БпЛА в множині.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - написав він.

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Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:10.

Оновлено: О 18:58 повітряну тривогу в Києві скасували.

КиївППО
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