У Києві працювала ППО
Субота, 19 квітня 2025, 18:03
У Києві протиповітряна оборона працювала по ворожому БпЛА.
Джерело: Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно: "У столиці працює ППО по ворожому БпЛА.
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До завершення тривоги закликаємо не покидати укриттів".
Деталі: Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про ворожі БпЛА в множині.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - написав він.
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Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:10.
Оновлено: О 18:58 повітряну тривогу в Києві скасували.