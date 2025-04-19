Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 18:03
В Киеве работала ПВО
иллюстративное фото Anadolu Agency via Getty Images

В Киеве противовоздушная оборона работала по вражескому БпЛА.

Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно: "В столице работает ПВО по вражескому БпЛА.

Реклама:

До завершения тревоги призываем не покидать укрытий".

Детали: В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА во множественном числе.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", - написал он.

РЕКЛАМА:

Воздушную тревогу в столице объявили в 17:10.

Обновлено: В 18:58 воздушную тревогу в Киеве отменили.

КиевПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, 63 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
видеоВ Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
ЕС о вступлении Украины: Скрининг половины кластеров уже завершен
Все новости...
Киев
Стычка на столичном Подоле: самые "горячие головы" доставлены в полицию
В Киеве произошла стычка между полицией и протестующими
Избиение военного в Гидропарке: полиция задержала еще двух подростков
Последние новости
06:57
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
06:06
Белый дом рассматривает возможность отмены санкций против "Северного потока-2" – Politico
05:22
В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
04:32
Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К
04:05
ОбновленоВражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
04:00
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, 63 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
03:35
Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
03:18
Россия атакует ракетами Павлоград на Днепропетровщине – ОВА
03:05
ОбновленоВ Киеве работала ПВО по вражеским целям
02:23
Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским
Все новости...
Реклама:
Реклама: