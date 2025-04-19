В Киеве работала ПВО

В Киеве противовоздушная оборона работала по вражескому БпЛА.

Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно: "В столице работает ПВО по вражескому БпЛА.

Реклама:

До завершения тревоги призываем не покидать укрытий".

Детали: В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА во множественном числе.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", - написал он.

РЕКЛАМА:

Воздушную тревогу в столице объявили в 17:10.

Обновлено: В 18:58 воздушную тревогу в Киеве отменили.