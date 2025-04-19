В Киеве работала ПВО
Суббота, 19 апреля 2025, 18:03
В Киеве противовоздушная оборона работала по вражескому БпЛА.
Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно: "В столице работает ПВО по вражескому БпЛА.
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До завершения тревоги призываем не покидать укрытий".
Детали: В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА во множественном числе.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", - написал он.
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Воздушную тревогу в столице объявили в 17:10.
Обновлено: В 18:58 воздушную тревогу в Киеве отменили.