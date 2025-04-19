Сутичка на столичному Подолі: "найгарячіших голів" доставили до поліції

Столичні поліцейські доставили в Подільське управління найактивніших учасників сутички 19 квітня для встановлення їхніх осіб .

Джерело: речник поліції Києва Дмитро Грищенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У Подільському районі столиці група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт з іншою групою молодих людей. Поліцейські не допустили цього і найактивніших учасників події доставили до Подільського управління поліції. Зараз із ними працюють працівники поліції, їхнім діям буде надано правову оцінку".

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Деталі: Чиї представники брали участь у конфлікті та кількість осіб, із якими спілкуватимуться поліцейські, Грищенко не уточнив.

Речник додав, що їх буде опитано, поліцейські встановлюватимуть їхні особи.

На місці працювали працівники Патрульної поліції та територіальних управлінь столичної поліції, додав він.

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Що передувало: Вдень 19 квітня стало відомо, що в Києві біля кінотеатру "Жовтень" відбулась сутичка поліції з представниками організації "Права молодь", які протестували проти ЛГБТ кінофестивалю.