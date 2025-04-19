У Києві відбулася сутичка між поліцією та протестувальниками
Субота, 19 квітня 2025, 15:35
Вдень 19 квітня у Києві біля кінотеатру "Жовтень" відбулась сутичка поліції з представниками організації "Права молодь", які протестували проти ЛГБТ кінофестивалю.
Джерело: "Суспільне", соцмережі
Деталі: ЗМІ пишуть, що протестувальників затримали.
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У суботу в кінотеатрі проходить перший в Україні фестиваль "квір-кіно".
У мережі сперечалися, чи ця подія на Великдень є недоречною.
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Оновлено: У столичній поліції УП уточнили, що правоохоронці доставили в Подільське управління найактивніших учасників сутички 19 квітня для встановлення їхніх осіб.