У Києві відбулася сутичка між поліцією та протестувальниками

Вдень 19 квітня у Києві біля кінотеатру "Жовтень" відбулась сутичка поліції з представниками організації "Права молодь", які протестували проти ЛГБТ кінофестивалю.

Джерело: "Суспільне", соцмережі

Деталі: ЗМІ пишуть, що протестувальників затримали.

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У суботу в кінотеатрі проходить перший в Україні фестиваль "квір-кіно".

У мережі сперечалися, чи ця подія на Великдень є недоречною.

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Оновлено: У столичній поліції УП уточнили, що правоохоронці доставили в Подільське управління найактивніших учасників сутички 19 квітня для встановлення їхніх осіб.