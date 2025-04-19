Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стычка на столичном Подоле: самые "горячие головы" доставлены в полицию

Валентина РоманенкоСуббота, 19 апреля 2025, 18:04
Стычка на столичном Подоле: самые горячие головы доставлены в полицию
скришот с видео «Суспільного»

Столичные полицейские доставили в Подольское управление самых активных участников столкновения 19 апреля для установления их личностей и правовой квалификации действий.

Источник: спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В Подольском районе столицы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с другой группой молодых людей. Полицейские не допустили этого и активных участников события доставили в Подольское управление полиции. Сейчас с ними работают сотрудники полиции, их действиям будет дана правовая оценка".

Реклама:

Детали: Чьи представители участвовали в конфликте и количество лиц, с которыми будут общаться полицейские, Грищенко не уточнил.

Спикер добавил, что они будут опрошены, полицейские будут устанавливать их личности.

На месте работали сотрудники Патрульной полиции и территориальных управлений столичной полиции, добавил он.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Днем 19 апреля стало известно, что в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" произошло столкновение полиции с представителями организации "Права молодь", которые протестовали против ЛГБТ кинофестиваля.

Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, 63 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
видеоВ Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
"Калибры" с Черного моря, дроны, баллистика: Россия наносит комбинированный удар
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
Все новости...
Киев
В Киеве работала ПВО
В Киеве произошла стычка между полицией и протестующими
Избиение военного в Гидропарке: полиция задержала еще двух подростков
Последние новости
05:22
В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
04:32
Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К
04:05
ОбновленоВражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
04:00
обновленоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, 63 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
03:35
Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
03:18
Россия атакует ракетами Павлоград на Днепропетровщине – ОВА
03:05
В Киеве работает ПВО по вражеским целям
02:23
Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским
01:53
В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА
01:25
ОбновленоХарьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов
Все новости...
Реклама:
Реклама: