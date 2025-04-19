Стычка на столичном Подоле: самые "горячие головы" доставлены в полицию

Столичные полицейские доставили в Подольское управление самых активных участников столкновения 19 апреля для установления их личностей и правовой квалификации действий.

Источник: спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В Подольском районе столицы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с другой группой молодых людей. Полицейские не допустили этого и активных участников события доставили в Подольское управление полиции. Сейчас с ними работают сотрудники полиции, их действиям будет дана правовая оценка".

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Детали: Чьи представители участвовали в конфликте и количество лиц, с которыми будут общаться полицейские, Грищенко не уточнил.

Спикер добавил, что они будут опрошены, полицейские будут устанавливать их личности.

На месте работали сотрудники Патрульной полиции и территориальных управлений столичной полиции, добавил он.

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Что предшествовало: Днем 19 апреля стало известно, что в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" произошло столкновение полиции с представителями организации "Права молодь", которые протестовали против ЛГБТ кинофестиваля.