Україна повернула з полону 277 воїнів
19 квітня в Україну повернулися 277 воїнів, з них 246 в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.
Джерело: президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Пряма мова: "Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.
Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину".
Деталі: Зеленський подякував усім причетним до організації обміну, особливо згадавши посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.
Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Серед повернутих – жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.
До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також 9 офіцерів.
Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.
Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 захисника визволені поза обмінами.
Загалом в рамках перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.