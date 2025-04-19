Україна повернула з полону 277 воїнів

19 квітня в Україну повернулися 277 воїнів, з них 246 в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Джерело: президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

повернуті 19 квітня українські воїни, фото: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

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Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину".

Деталі: Зеленський подякував усім причетним до організації обміну, особливо згадавши посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів.

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повернуті українські воїни, фото: Координаційний штаб

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Серед повернутих – жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

повернуті українські воїни, фото: Координаційний штаб

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також 9 офіцерів.

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.

повернуті українські воїни, фото: Координаційний штаб

Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 захисника визволені поза обмінами.

Загалом в рамках перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.