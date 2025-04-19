Украина вернула из плена 277 воинов

19 апреля в Украину вернулись 277 воинов, из них 246 в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.

Источник: президент Владимир Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

возвращенные 19 апреля украинские воины, фото: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.

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Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области".

Детали: Зеленский поблагодарил всех причастных к организации обмена, особенно вспомнив посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.

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возвращенные украинские воины, фото: Координационный штаб

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.

Большинство из тех, кого удалось вернуть – это молодежь после 2000 года рождения. Среди возвращенных – женщина-военнослужащая, которая находилась в неволе с мая 2022 года.

возвращенные украинские воины, фото: Координационный штаб

К рядовому и сержантскому составу относятся 268 освобожденных, возвращено также 9 офицеров.

возвращенные украинские воины, фото: Координационный штаб

Нынешний обмен является четвертым в этом году и 63-м с начала полномасштабного вторжения.

Только в этом году из российской неволи удалось вернуть домой 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника освобождены вне обменов.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4552 украинских граждан. Вне обменов дополнительно освобождены из российской неволи 529 человек.