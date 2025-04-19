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Росіяни вдарили по Костянтинівці: двоє загиблих, ще одну людину поранено

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 21:44
Росіяни вдарили по Костянтинівці: двоє загиблих, ще одну людину поранено
Костянтинівка, deepstatemap

Внаслідок авіаударів російських сил по Костянтинівці у суботу вдень загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення, водночас зранку від російських обстрілів поранено ще двох осіб.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні о 16:45 відбулося 4 ворожі авіаудари ФАБ-250 з модулем УМПК по місту Костянтинівці та за межами міста в полі.

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Унаслідок обстрілів постраждало 3 цивільні особи: 1 людину поранено, ще 2 людини можливо перебувають під завалами.

Пошкоджено 11 приватних будинків, 4 лінії електромережі ДТЕК. Надзвичайники проводять огляд місця події та рятувальні заходи з деблокування постраждалих, які ускладнені через черговий приліт FPV дрону на оптоволокні на місце події".

Деталі: Раніше Горбунов повідомив про ранковий обстріл по території Костянтинівської громади, внаслідок якого поранено двох цивільних.

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Оновлено: Пізніше Горбунов повідомив, що внаслідок обстрілу о 16:45 загинули двоє людей, ще одна дістала поранення.

Донецька областьвійна
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