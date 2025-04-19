Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Константиновке: двое погибших, еще один человек ранен

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 21:44
Россияне ударили по Константиновке: двое погибших, еще один человек ранен
Константиновка, deepstatemap

В результате авиаударов российских сил по Константиновке в субботу днем погибли два человека, еще один получил ранения, в то же время утром от российских обстрелов ранены еще два человека.

Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в 16:45 состоялось 4 вражеских авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по городу Константиновке и за пределами города в поле.

Реклама:

В результате обстрелов пострадали 3 гражданских лица: 1 человек ранен, еще 2 человека возможно находятся под завалами.

Повреждены 11 частных домов, 4 линии электросети ДТЭК. Чрезвычайщики проводят осмотр места происшествия и спасательные мероприятия по деблокированию пострадавших, которые затруднены из-за очередного прилета FPV дрона на оптоволокне на место происшествия".

Детали: Ранее Горбунов сообщил об утреннем обстреле по территории Константиновской громады, в результате которого ранены двое гражданских.

РЕКЛАМА:

Обновлено: Позже Горбунов сообщил, что в результате обстрела в 16:45 погибли два человека, еще один получил ранения.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ результате атаки РФ на Киев есть 21 пострадавший, в том числе трое детей – власти
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
ЕС о вступлении Украины: Скрининг половины кластеров уже завершен
Все новости...
Донецкая область
DeepState: Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку
Россияне ударили по Донецкой области: в Константиновке 2 погибших, бушевали пожары
Воины НГУ вели бой более 7 часов: подробности одного из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах
Последние новости
02:23
Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским
02:01
обновленоВ результате атаки РФ на Киев есть 21 пострадавший, в том числе трое детей – власти
01:53
В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА
01:36
Вражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
01:25
ОбновленоХарьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов
01:16
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
01:02
В Киеве работает ПВО по вражеским целям
00:41
Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой
00:38
"Калибры" с Черного моря, дроны, баллистика: Россия наносит комбинированный удар
23:47
Новости экономики 23 апреля: в Украине зафиксировали цены на газ, обыски у экс-замминистра экономики
Все новости...
Реклама:
Реклама: