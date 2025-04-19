Россияне ударили по Константиновке: двое погибших, еще один человек ранен

В результате авиаударов российских сил по Константиновке в субботу днем погибли два человека, еще один получил ранения, в то же время утром от российских обстрелов ранены еще два человека.

Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в 16:45 состоялось 4 вражеских авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по городу Константиновке и за пределами города в поле.

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В результате обстрелов пострадали 3 гражданских лица: 1 человек ранен, еще 2 человека возможно находятся под завалами.

Повреждены 11 частных домов, 4 линии электросети ДТЭК. Чрезвычайщики проводят осмотр места происшествия и спасательные мероприятия по деблокированию пострадавших, которые затруднены из-за очередного прилета FPV дрона на оптоволокне на место происшествия".

Детали: Ранее Горбунов сообщил об утреннем обстреле по территории Константиновской громады, в результате которого ранены двое гражданских.

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Обновлено: Позже Горбунов сообщил, что в результате обстрела в 16:45 погибли два человека, еще один получил ранения.