CNN: США хочуть організувати ще одну зустріч Віткоффа з росіянами

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує організувати ще одну зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа з представниками РФ, щоб переконати Москву погодитися на запропоновані США умови припинення війни.

Джерело: CNN із посиланням на джерело

Дослівно: "Джерело, яке говорило з CNN у п'ятницю, повідомило, що є ще деякі пункти, які потрібно заповнити, додавши, що США планують працювати над цим з європейцями та українцями наступного тижня в Лондоні.

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Адміністрація Трампа паралельно планує ще одну зустріч між посланцем Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і росіянами, щоб переконати Москву приєднатися до рамок, повідомило джерело".

Деталі: Видання також повідомляє з посиланням на поінформованого чиновника, що адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримом як частину пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Пропозиція США щодо припинення війни також передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту.

За словами співрозмовника, ця пропозиція була представлена європейцям та українцям у Парижі в четвер. Про це також було повідомлено росіянам під час телефонної розмови між дрежсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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