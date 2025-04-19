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CNN: США хочуть організувати ще одну зустріч Віткоффа з росіянами

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 21:58
CNN: США хочуть організувати ще одну зустріч Віткоффа з росіянами
Стів Віткофф, фото Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує організувати ще одну зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа з представниками РФ, щоб переконати Москву погодитися на запропоновані США умови припинення війни.

Джерело: CNN із посиланням на джерело

Дослівно: "Джерело, яке говорило з CNN у п'ятницю, повідомило, що є ще деякі пункти, які потрібно заповнити, додавши, що США планують працювати над цим з європейцями та українцями наступного тижня в Лондоні.

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Адміністрація Трампа паралельно планує ще одну зустріч між посланцем Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і росіянами, щоб переконати Москву приєднатися до рамок, повідомило джерело".

Деталі: Видання також повідомляє з посиланням на поінформованого чиновника, що адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримом як частину пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Пропозиція США щодо припинення війни також передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту.

За словами співрозмовника, ця пропозиція була представлена європейцям та українцям у Парижі в четвер. Про це також було повідомлено росіянам під час телефонної розмови між дрежсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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Передісторія:

  • 11 квітня Віткофф мав зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювали потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.
  • У четвер, 17 квітня, у Парижі пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії, в ході якої йшлося, зокрема, про повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.
  • Також до Парижа прибула американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо та спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.
  • У п'ятницю, 18 квітня, Рубіо заявив, що необхідно "визначити найближчими днями", чи "можливий" мир в Україні, підкресливши, що "Сполучені Штати мають інші пріоритети" і що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.
  • Видання New York Post писало, що у Лондоні з 21 квітня можуть ухвалити рішення про припинення вогню.

СШАРосіяпереговори
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